C'è un motivo per sorridere per Cristian Chivu dopo l'amarezza del derby di ieri sera: Benjamin Pavard, come appurato da FcInterNews, ha iniziato ad allenarsi con il gruppo. Questo significa che il francese, qualora anche domani dovesse svolgere la seduta con i compagni di squadra, sarebbe da considerarsi recuperato e convocabile per la sfida del De Kuip contro il Feyenoord. Per quel che riguarda il resto del gruppo, solito programma post partita: chi ha giocato maggiormente ieri contro il Milan ha fatto lavoro di scarico, per gli altri allenamento normale.