Né Denzel Dumfries né Luis Henrique lasceranno l'Inter a gennaio per decisione del club nerazzurro. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che tra le pagine della sua edizione odierna fa il punto sui due esterni partendo dall'olandese, sul quale il Liverpool si è tirato indietro per più motivazioni che vanno dall'età e arrivano all'infortunio che lo tiene fermo ormai da diversi mesi.

"Al contrario, però, i Reds potrebbero ancora indirizzare verso Milano uno dei gioielli della casa: Curtis Jones, 25 anni compiuti due giorni fa - scrive la rosea -. Tutto possibile solo a una precisa condizione: il via libera al prestito da parte degli inglesi è condizionato a un prolungamento di contratto di un anno (dal 2027 al 2028). Il giocatore, che si sente fuori dal progetto di Slot, è troppo scalpitante per dire sì. Se pur di raggiungere l’Inter cambiasse idea, allora a quel punto Davide Frattesi lascerebbe la Pinetina per ritrovare il sorriso perduto: tra lui e il Nottingham Forest è tutto definito nei dettagli, basta solo un segno e si passa la Manica".