La Cremonese ospita l'Inter allo Zini e deve far fronte all'emergenza. Per la sfida contro i nerazzurri non hanno recuperato Payero, Bondo, Sanabria e Moumbagna, mentre Floriani è reduce da influenza. La panchina è corta e le scelte sono quasi obbligate: il nuovo arrivato Maleh potrebbe giocare dal primo minuto, in attacco la coppia Vardy-Bonazzoli.