SOMMER 6 - Siebert lo costringe all'unico intervento della partita ed è bravo a respingere una conclusione ravvicinata persino deviata, in un momento della partita assai delicatoi con i suoi alla ricerca disperata del gol che apra la scatola. Non gli tocca svolgere altro loavoro impegnativo.
AKANJI 6 - Torna a giocare da braccetto dopo numerose gare al centro. Nonostante stia giocando sempre non subisce dal punto di vista fisico, anche se la serata non lo vede in gran spolvero a causa di qualche rincorsa faticosa nel recupero del pallone e nella costruzione della manovra. Si sgancia molto poco per evitare guai quando il Lecce riesce a trovare metri all'improvviso. Sottil gli crea qualche grattacapo partendo da sinistra e accentrandosi.
ACERBI 6 - Nuovamente titolare dopo una lunga assenza, dal punto di vista difensivo fa il proprio dovere pur non blindando la difesa, merito anche del Lecce che non resta a guardare e prova a suzzicarlo con Stulac. In linea di massima nella propria area concede pochissimo e si mette a disposizione anche nella creazione di situazioni offensive grazie alla liberta che i salentini gli concedono.
BASTONI 5,5 - Poco impegnato dal punto di vista difensivo, dedica gran parte della sua serata ad attaccare gli spazi o a spingere personalmente il pallone verso l'area avversaria, salvo poi fermarsi per crossare dalla trequarti o ricominciare con il palleggio. Si concede qualche errore anche tecnico a cui non si è abituati e in generale non ruba l'occhio. L'atteggiamento propositivo produce poco e qualche pallone poteva gestirlo meglio. Anche lui sembra in calo.
DIOUF 5,5 - L'intraprendenza non gli fa di certo difetto, quando può aumenta i giri del motore e accelera, riuscendo ogni tanto a sviluppare situazioni interessanti partendo da destra e accentrandosi. Gli manca comunque il guizzo che possa fare la differenza (un paio di buone occasioni a inizio ripresa) e ne legittimi il ritorno da titolare soprattutto quando prova a sfondare il raddoppio dei giallorossi. DAL 56' LUIS HENRIQUE 6 - Un opo' più presente di Diouf, almeno dal punto di vista della continuità. Dà equilibrio alla squadra nella fase di maggior spinta abbassandosi e si fa consegnare il pallone per creare qualcosa.
BARELLA 5 - In una serata in cui forse avrebbe dovuto prendere fiato come altri compagni, rieccolo dal primo minuto a fare tanta legna in mezzo al campo e anche intorno, alternandosi con Zielinski in cabina di regia. Non è un periodo di particolare slancio atletico e mentale per lui e anche contro il Lecce gli manca quel quid in più per fare la differenza. DAL 56' FRATTESI 5,5 - La sua occasione per fare il suo abituale 'casino' che scompigli lo status quo. Però anche lui si fa ingabbiare dall'involuzione della manovra e non trova spazi.
ZIELINSKI 6,5 - Scende in campo nelle vesti di tregista, ma spesso e volentieri lo si vede attaccare gli spazi portando il pallone. Non è efficace come in altre usciute recenti in cui ha fatto il bello e il cattivo tempo, però la lucidità non lo abbandona mai anche in situazioni di confusione da cui esce a testa alta provando anche soluzioni non semplici, con esiti altalenanti. Tra quelli che mostrano più coraggio nelle fasi più caotiche della partita.
MKHITARIAN 6 - Rispetto ad altri colleghi di reparto e non solo è tra i più convincenti per mole di lavoro ed equilibrio tattico, tiene bene il campo e approfitta degli spazi per attaccarli con passo rapido. A volte pecca di poca convinzione nella giocata, quasi non volesse disturbare. Ma soporattutto quando ha spazio per concludere lo fa in modo decisamente impreciso e sui piazzati non mostra grande sensibilità. DAL 72' MARTINEZ 6 - Doveva godersi una serata di riposo, invece l'evoluziuone della gara costringe Chivu a chiamarlo in causa. Si presenta litigando un paio di volte con il pallone, poi è decisivo in occasione del gol di Pio.
CARLOS AUGUSTO 6,5 - Corsia mancina bloccata e il brasiliano non trova metri per sfondare a sinistra. Quando il Lecce è mal posizionato riceve palloni non sempre puliti e gli tocca ricominciare dall'inizio perdendo il tempo per velocizzare. Qualche imprecisione tecnica ma anche recuperi difensivi importanti con l'Inter sbilanciata e nella ripresa appena può spinge con caparbietà e con costanza, senza perdere colpi.
BONNY 5,5 - Torna titolare e si mette rapidamente in mostra, difendendo palloni e smistandoli. Costringe Falcone a un intervento non semplice, poi si guadagna anche un rigore che però, giustamente, il VAR cancella per un contatto quasi impercettibile. Con il trascorrere dei minuti la difesa giallorossa gli prende le misure e nonoistante proivi a dare profondità non riesce a giocare palloni puliti. DAL 56' ESPOSITO 6,5 - Nel momento in cui Chivu si affida a lui la punta inizia a sgomitare su ogni pallone, cercando di arrivare prima degli altri sui palloni più alti e di farsi vedere. Non gli va benissimo, perché le marcature strette e un pizzico di imprecisione gli tolgono luce. Poi all'improvviso, mentre l'Inter ormai dispera di poterla sbloccare, si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Per poi sfiorare un bellissimo secondo gol.
THURAM 5,5 - Inizia bene, con il piglio giusto, puntando l'avversario di turno e cercandosi con Bonny. Dopo qualche gestione rivedibile e un'ammonizione per simulazione, tende ad assentarsi e a perdere ritmo. Gli manca proprio lo spunto in uno contro uno per creare superiorità e a volte è facilmente controllabile. Non è in grandi condizioni fisiche e si vede. DALL'87' SUCIC SV.
ALL. CHIVU 6,5 - Probabilmente una delle prestazioni peggiori dal punto di vista della qualità, evidentemente il turn over non ha offerto gli spunti desiderati e qualcuno dei titolari non è al meglio. La vittoria arriva soprattutto per la caparbietà con cui l'Inter attacca, in particolare nella ripresa, non certo per la lucidità mostrata. Il romeno viene premiato per aver aumentato il peso offensivo giocando con tre punte e due di loro confezionano il gol decisivo. Tre punti d'oro in un periodo in cui bisogna rifiatare.
LECCE: Falcone 6, Veiga 5,5, Siebert 6, Tiago Gabriel 6,5, Gallo 6, Coulibaly 6, Maleh 5,5 (dall'86' Sala sv), Pierotti 6 (dall'82' N'Dri sv), Gandelman 6 (dal 68' Derame 5,5), Sottil 6 (dal 68' Morente 6), Stulic 5,5. All. Di Francesco 6
ARBITRO: MARESCA 6 - Pronti via e inventa una punizione per il Lecce quando Pierotti si autosgambetta. E se fosse stato fallo avrebbe dovuto ammonire Zielinski. Giusto il giallo a Thuram per simulazione, assegna un rigore troppo generoso a Bonny prima di toglierlo post-VAR. Non incontra altre situazioni complicate e conclude serenamente.
ASSISTENTI: Passeri 6 - Di Gioia 6
VAR: Maggioni 6,5
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Pagelle
Altre notizie
- 23:55 Inter-Lecce, la moviola - Contatto Bonny-Veiga, c'è anche il tocco sul pallone. Giallo eccessivo per Thuram
- 23:53 Lecce, Di Francesco a Sky: "C'è rammarico, abbiamo concesso poco all'Inter"
- 23:52 videoInter-Lecce 1-0, Tramontana: "Brutta partita e sofferenza immane, ma contava solo vincere. E sul mercato..."
- 23:51 Chivu in conferenza: "Domenica volevamo chiudere le voci sugli scontri diretti. Frattesi? E' entrato molto bene"
- 23:44 Chivu a ITV: "I miei meriti non valgono nulla, i protagonisti sono questi ragazzi. Sono meravigliosi e per loro do tutto"
- 23:31 Chivu a DAZN: "Io ed Esposito siamo cresciuti insieme. Il riposo di ieri? Magari abbiamo vinto per quello"
- 23:29 Lecce, Di Francesco in conferenza: "Preso un gol evitabile, potevamo portare a casa un risultato importante"
- 23:23 Esposito a Sky: "Contento per il primo gol a San Siro. Chivu reputa tutti importanti e lo dimostra"
- 23:13 Lecce, Di Francesco a DAZN: "Grande prestazione. Nel secondo tempo è uscita fuori la forza dell'Inter"
- 23:12 Carlos Augusto in conferenza: "Non esistono gare facili in campionato. Nel primo tempo non siamo stati 'svegli'"
- 23:09 Lecce, Sottil in conferenza: "Inter fortissima, ma c'è amarezza. Il gol mancato? Ho visto Sommer fuori dai pali..."
- 23:06 Esposito Player of the Match: "Il primo posto ci carica. Con Chivu legame di poche parole e tanto affetto"
- 23:06 Carlos Augusto a ITV: "In questo momento c'è bisogno di tutti, volevamo vincere. Ora testa alla prossima"
- 23:04 Zielinski a DAZN: "Bello essere in cima. Si soffre con tutti, non ci sono partite facili e bisogna dare il massimo"
- 23:02 Carlos Augusto a DAZN: "Primo tempo complicato per colpa nostra. Siamo uniti per la causa"
- 22:51 Inter-Lecce, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:49 Pio... il largo: Esposito piazza un gol che è un macigno, Lecce KO con grande fatica e Inter campione d'inverno
- 22:47 Inter-Lecce, le pagelle - Carlos non perde colpi, Zielinski con coraggio. Barella senza il quid
- 22:42 Inter-Lecce, Fischio Finale - Chivu avanti al motto di 'le partite valgono tutte 3 punti': Pio Esposito toglie l'asterisco e mette '46'
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-LECCE: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:06 Anche per Inter-Lecce c'è la risposta dei tifosi: quasi 70 mila spettatori al Meazza
- 21:52 Lecce, Sottil al 45': "L'Inter è una grande squadra, dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento del primo tempo"
- 20:52 Lautaro premiato prima di Inter-Lecce come 'EA SPORTS FC Player Of The Month'
- 20:30 Napoli, ora la pareggite preoccupa: regge il muro Parma, al Maradona è solo 0-0. L'Inter ringrazia?
- 20:25 Marotta: "Dumfries recupera velocemente, spero torni presto. L'Inter fatica con le big? Questione statistica"
- 20:22 Lecce, Di Francesco a DAZN: "L'Inter ha tanti campioni, può fare turnover. Gandelman simile a Frattesi"
- 20:10 Lecce, Coulibaly a DAZN: "Pronti per affrontare l'Inter, per vincere qui ci vuole molta concentrazione"
- 20:10 Bonny a DAZN: "Il primo posto è uno stimolo. Siamo l'Inter e dobbiamo essere primi in tutto"
- 19:51 UEFA, il bilancio torna in rosso: nel 2024-2025 registrate perdite complessive per 46 milioni
- 19:48 Bonny a ITV: "Il Lecce si gioca la vita ogni partita, stasera chi avrà più fame vincerà"
- 19:36 La Serie A ancora contro la pirateria, scoppia lo scontro con Cloudflare. De Siervo: "Nessuno è sopra la legge"
- 19:22 Romano e Moretto in coro: "Mlacic, il sì atteso per il weekend. Contatti per Perisic ma il PSV ha fatto muro"
- 19:08 Sky - Ultimissime sulla formazione anti-Lecce: Akanji preferito a Bisseck, confermato Diouf a destra
- 18:53 Hajduk Spalato, Mlacic out nel test col Posusje. Il tecnico Garcia: "Richiesta del club per le trattative"
- 18:51 De Canio: "Sostituto di Calhanoglu? Barella è un adattamento, Ancelotti su Zielinski regista ci ha visto lungo"
- 18:39 Fabbian uomo mercato in casa Bologna, Italiano lo elogia: "Mi piacciono i calciatori come lui"
- 18:25 Bianchessi: "Bravissima l'Inter con Pio Esposito. L'anno prossimo sarà il centravanti della Nazionale"
- 18:10 Lecce, consulto ortopedico per Camarda: diagnosticata una contusione alla spalla destra
- 17:55 Conte: "Con l'Inter buona prestazione. I due turni di squalifica? Tanti tecnici protagonisti, qualcosa non funziona"
- 17:41 Rappresentativa Serie D all’esame Inter U18: il 21 gennaio il test a Interello
- 17:40 Sky - Inter-Lecce, ballottaggio Bisseck-Akanji in difesa: quotazioni dello svizzero in rialzo
- 17:27 Serie A, Lautaro MVP di dicembre: stasera prima di Inter-Lecce la consegna del premio. De Siervo: "Trascinatore"
- 17:12 Hernanes: "Rrahmani-Mkhitaryan non è mai rigore, bisogna cambiare il regolamento"
- 16:57 Domani Como-Milan, Fabregas ribadisce il concetto espresso dopo il ko con l'Inter: "Avanti con le mie idee"
- 16:43 UFFICIALE - Fiorentina, Fabio Paratici nuovo ds a partire dal 4 febbraio
- 16:28 UFFICIALE - Humanes lascia l'Inter: "Avrà un posto speciale nel mio cuore, orgoglioso di aver difeso questi colori"
- 16:14 La UEFA ufficializza i premi finali per le Coppe Europee 2024-2025: l'Inter in pole position, incassati oltre 130 milioni
- 15:45 Mandorlini: "Doveri migliore in campo in Inter-Napoli. Chivu, lavoro ottimo. Akanji difensore di livello mondiale"
- 15:30 Robustellini: "Questa squadra lavora molto. Le parole d'ordine sono rispetto e resilienza"
- 15:16 Primavera 1, date e orari della 23esima e della 24esima giornata: l'Inter sfiderà la Cremonese di venerdì
- 15:02 Dopo l'Inter è il Napoli a spingere per Vlancic: si cerca l'intesa per giugno
- 14:48 Paganin: "Inter-Napoli, pari giusto. Non c'è un problema Lautaro. Lo Scudetto non si vince solo con gli scontri diretti"
- 14:33 Coppa Italia, ufficiali anche date e ore dei quarti di finale. L'Inter ospiterà il Torino, si giocherà a Monza
- 14:18 Valentin Carboni: "Convinto di andare al Racing dopo la chiamata di Milito. Ecco cosa mi ha detto Lautaro"
- 14:03 Romano: "Inter, accordo con l'Hajduk per Mlacic: le cifre. Visite mediche nei prossimi giorni"
- 13:49 Inter, ora il Genoa pensa ad Asllani. Di Marzio: "È una possibilità per il centrocampo"
- 13:35 Lega Serie A, ufficializzati data e ora della 23esima e della 24esima giornata. Per l'Inter doppia trasferta alle 18
- 13:21 Valentino Rossi: "Stasera Inter-Lecce? I nerazzurri stanno giocando bene, tifiamoli"
- 13:07 In Turchia - Frattesi non è più sulla lista di mercato del Galatasaray
- 12:54 Corsera - Inter-Napoli, Conte non si era neanche accorto del check in corso
- 12:41 Milan, Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo e la stagione non finisce a Como". Poi risponde su Inter-Napoli
- 12:27 Bovo: "Sono un giocatore poco appariscente, ma funzionale alla squadra. Ecco i miei punti di forza"
- 12:13 Inter Academy, accordo triennale con Inspired Education per ampliare la presenza su Milano
- 12:00 INTER-LECCE, la PROBABILE: DIOUF a DESTRA e COPPIA INSOLITA in avanti? MERCATO in STAND-BY: il punto
- 11:45 Domenica l'U23 di Vecchi sfida la Virtus Verona: arbitrerà la gara Cerea di Bergamo
- 11:30 Corsera - Fofana tentenna, il Galatasaray può virare su Frattesi. Ma Calhanoglu complica tutto
- 11:16 Frattesi, ora l'Inter non ha fretta. E la formula richiesta potrebbe cambiare
- 11:02 Diouf: "Amo attaccare e difendere. Fiero di essere all'Inter, ricordo cosa ho provato il giorno del mio esordio"
- 10:48 Marocchi: "In 5 per lo scudetto. Scontri diretti dirimenti: il Milan li vince, l'Inter no"