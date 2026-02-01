Lo scenario disegnato oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport comincia a trovare conferme anche tra gli esperti di mercato: l'Inter proverà un nuovo affondo con l'Al-Ittihad con l'obiettivo di strappare un accordo per Moussa Diaby. "Tentativo in extremis dell'Inter per provare a riaprire l'operazione Diaby. Si cercano spiragli in giornata", scrive su X il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.

