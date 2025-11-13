"È sempre una grandissima emozione giocare con questa maglia e segnare ancora di più", ha detto Francesco Pio Esposito ai microfoni della Rai subito dopo il triplice fischio di Moldavia-Italia, gara valida per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 vinta per 2-0 dagli azzurri, grazie alle reti di Mancini e proprio dell'attaccante dell'Inter.

Sull'intesa con Retegui:

"Con Mate mi trovo molto bene, è un attaccante molto completo. Ma tutti gli attaccanti sono compatibili, c’è una bella intesa tra tutti noi".

Sogni il bis alla prossima nella tua San Siro?

"Sarebbe molto bello sì, anche perché a San Siro non mi sono ancora sbloccato neanche con l’Inter e magari succede con la Nazionale".