Intervenuto su Radio Bianconera, l'ex dirigente anche dell'Inter, Walter Sabatini ha parlato dell'arrivo sulla panchina della Juventus di Luciano Spalletti, altro ex nerazzurro e allenatore della Beneamata ai tempi proprio di Sabatini: "La storia sua parla chiaro, ha vinto allo Zenit in un campionato che neanche conosceva, poi l'impresa di Napoli è ancora viva nei cuori della gente, ottenuta con un gioco spettacolare ed europeo. Voglio ricordare agli juventini che ha fatto bene anche con la Roma, tanti punti quando la Juve faceva 100 punti. Questo allenatore tirerà fuori il massimo dai giocatori che ha. È questa la sua forza. Allenerà con grande trasporto, come ha sempre fatto" ha detto prima di dire la sua idea su come l'arrivo del toscano alla guida dei bianconeri possa cambiare la lotta scudetto.

Sulle chance da Scudetto dei bianconeri ha aggiunto:

"La Juve può lottare sicuramente. Le dichiarazioni che ha fatto è una legittimazione della squadra, che si sentiva discussa fino al giorno prima. Manda un messaggio chiaro ai calciatori così, garantendo sulla loro qualità e credo che i giocatori daranno una risposta adeguata".