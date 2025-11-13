"È nostra abitudine rispettare i nostri avversari, e lo stesso vale per le Isole Faroe, soprattutto dopo il loro risultato storico e le vittorie contro Repubblica Ceca e Montenegro". Parla così Zlatko Dalic, ct della Croazia, nella conferenza stampa alla vigilia dell'appuntamento valido per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale: "Ci hanno dato filo da torcere in casa, non li prenderemo alla leggera e abbiamo il nostro obiettivo: assicurarci il Mondiale e giocare le migliori qualificazioni della storia. Sarà difficile, ma puntiamo alla vittoria. Dopo la trasferta alle Isole Faroe, non ero soddisfatto della nostra prestazione, ma quando ho visto le sconfitte di Repubblica Ceca e Montenegro, mi sono sentito più felice".

Dalic fa poi un punto molto ampio sulle possibili scelte di formazione che interessano anche l'interista Petar Sucic, anticipando che ci saranno dei cambi tra il match contro le Isole Faroe e quello con il Montenegro: "Erlić si è ripreso e ha completato l'allenamento. Non sarà pronto per le Isole Faroe, ma per il Montenegro, ma tutti gli altri sono disponibili. Non ci sarà alcuna pre-convocazione e, se domani ci assicureremo il Mondiale, daremo una possibilità ad altri giocatori in Montenegro".