Dopo il successo della Norvegia sull'Estonia che ha di fatto blindato la qualificazione diretta al prossimo Mondiale, l'Italia soffre e vince 2-0 nel finale di gara contro la Moldavia con il contributo decisivo di due giocatori dell'Inter: l'incornata di Mancini all'88' arriva sul perfetto cross al bacio di Dimarco, buttato nella mischia da Gattuso nell'ultimo quarto d'ora di gara, mentre il raddoppio arriva al 93' e porta la firma di Pio Esposito, in campo nella seconda parte del secondo tempo per feteggiare il secondo gol con la Nazionale maggiore.
Deludente il primo tempo degli azzurri, che senza gli interisti in campo dal 1' fanno fatica e non riescono a pungere i padroni di casa nel match di Chisinau. Nella ripresa la gara non si sblocca e al 65' Gattuso decide di cambiare la coppia d'attacco, inserendo il baby bomber nerazzurro (che prima del gol confeziona due occasioni pericolose) e Retegui per Raspadori e Scamacca. Al 75' entra in campo anche Dimash (che, come detto, disegna l'ennesimo assist della sua stagione) per Cambiaso, poi all'80' è il turno di Frattesi che prende il posto di Zaccagni. Si tratta dell'ultimo giocatore dell'Inter in campo: Bastoni resta in panchina per tutto il match, mentre Barella (squalificato) osserva i compagni dalla tribuna.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
