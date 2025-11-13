Dimarco (assist) e Pio Esposito (gol) non sono gli unici interisti a sorridere nel serata di giovedì che vede in campo tante Nazioanli a caccia di un posto al prossimo Mondiale. A risolvere Andorra-Albania ci pensa infatti Kristjan Asllani, centrocampista in prestito al Torino dal club nerazzurro decisivo con la rete del definitivo 0-1. Un successo importante che permette alla selezione di Sylvinho si salire al secondo posto in classifica a 14 punti che vale un posto al playoff viste le quattro lunghezze di vantaggio sulla Serbia ad una giornata dal termine della fase a gironi. 

Sezione: News / Data: Gio 13 novembre 2025 alle 23:05
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
