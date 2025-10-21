"Sono molto contento dell'arrivo di Cristian Chivu, perché il suo modo di pensare calcio e di far giocare a calcio mi piace. All'inizio non ha fatto grandi risultati, però pian piano ha preso in mano la squadra". Parola di Aron Winter, intervenuto a Sky Sport direttamente da Eindhoven, dove questa sera andrà in scena PSV-Napoli. L'ex Inter, storico ex dell'Ajax quindi storico rivale dei Boeren dovrà scegliere se tifare per gli atavici avversari olandesi o per gli atavici avversari italiani. Nel dubbio, meglio pensare e rispondere sulla sua Inter.

Una nuova finale di Champions?

"Sarà difficile. L'anno scorso sono stati distrutti dal Paris Saint-Germain. Però è possibile che possano fare molta strada, anche se non credo alla vittoria perché ci sono tante squadre molto forti".