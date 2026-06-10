Riccardo Trevisani non nasconde la sua forte ammirazione per Arthur Atta, il centrocampista dell'Udinese per il quale l'Inter ha chiesto informazioni nel corso del suo colloquio con l'Udinese di ieri. E la conferma anche negli studi di Sport Mediaset: "Sì, ma anche Aleksandar Stankovic è super interessante. Atta ha caratteristiche diverse, è più talentuoso, che gira più per il campo. Ha anche fatto male all'Inter alla seconda giornata dello scorso campionato, i suoi margini sono ancora difficilmente individuabili. Il potenziale è grandissimo, sa trattare la palla con la suola in maniera eccellente".

Mezzala di inserimento e qualità

Ci sono però anche dei punti deboli: "Pecca forse in continuità, perché ha avuto alti e bassi anche per via di un infortunio, e nel senso del gol perché ce l'ha. Con quei metri che può prendere in progressione, è una bellissima mezzala di inserimento e qualità. Può giocare anche sottopunta nel 3-4-2-1".