Brutta notizia per Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, che perde un elemento importante in vista dei Mondiali che scatteranno giovedì: non potrà difendere il titolo di campione del mondo il difensore Leonardo Balerdi, dell'Olympique Marsiglia, che ha riportato un infortunio muscolare al soleo destro durante l'ultimo allenamento della Seleccion in vista dell'amichevole contro l'Honduras; i successivi esami hanno confermato che non sarà in condizioni fisiche idonee per il torneo.

Il messaggio della AFA: "Buona guarigione, Magro!"

Tramite i suoi canali ufficiali, la AFA ha confermato l'assenza del difensore: "Il difensore Leonardo Balerdi ha riportato un infortunio muscolare al soleo della gamba destra e non potrà far parte della rosa che parteciperà ai Mondiali. In bocca al lupo per una pronta guarigione, Magro!". La notizia rappresenta una brutta tegola per Scaloni, poiché Balerdi si era guadagnato un posto tra i 26 convocati dopo un'ottima stagione in Francia e sembrava un'alternativa importante in difesa tra i centrali, soprattutto in un contesto in cui lo staff tecnico sta monitorando attentamente anche i progressi fisici di altri giocatori.