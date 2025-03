La contrattura ai flessori della coscia destra accusata da Federico Dimarco a Napoli complica ulteriormente i piani di Simone Inzaghi, già orfano in questo periodo di tre laterali come Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Matteo Darmian. In attesa di capire se e quanto Dimash dovrà stare ai box, Alessandro Costacurta ha sottolineato la sua centralità nell'economia del gioco dell'Inter: "E' diventato uno dei 2-3 indispensabili della rosa, quando manca non vedo tutta questa qualità sull'esterno. Sarebbe un'assenza pesante".