Radamel Falcao García, leggenda del calcio colombiano, è intervenuto ai microfoni di ESPN nel giorno di apertura dei Mondiali del 2026, concentrandosi sulla Nazionale argentina e analizzando i migliori attaccanti del torneo. Il capocannoniere di sempre dei Cafeteros ha sottolineato l'importanza di Julián Álvarez e Lautaro Martínez nel ciclo offensivo argentino, classificandoli tra gli attaccanti più decisivi del momento: "Sono tutti molto conosciuti, non ci saranno sorprese. Julián Álvarez, Lautaro, sono sempre presenti. Sono con l'Argentina da cinque o sei anni e saranno fondamentali per la nazionale", dichiara l'ex Monaco.

Nueve cercasi

A detta di Falcao, il calcio di oggi patisce l'assenza di centravanti puri: "Nel calcio moderno, il ruolo del numero nove non viene più enfatizzato negli schemi di gioco. Mi sembra che ciò che si stia sviluppando siano molti esterni che finiscono per fare la differenza perché gli schemi tattici utilizzano spesso il numero nove come falso nove per attirare i difensori lontano dai centrali, permettendo così agli esterni di sfruttare appieno tale impostazione tattica. Sono gli esterni che finiscono per segnare la maggior parte dei gol. Oltre a Harry Kane, Kylian Mbappé, Julián Álvarez e Lautaro, che sono giocatori il cui valore è molto alto sul mercato oggi perché al momento non ci sono molte alternative", ha aggiunto.