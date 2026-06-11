Lautaro Martinez arriva al Mondiale con la fame di sempre e una motivazione extra che cova dentro di lui da Qatar 2022, quando non riuscì a dare il contributo che avrebbe voluto alla squadra a causa dell'infortunio alla caviglia che lo tormentava da tempo. Ad assicurarlo è Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, nel corso di un'intervista a La Nacion: "Se vuole la rivincita? È molto, molto motivato. Ha avuto un anno spettacolare con l'Inter. Ha davvero voglia. In Qatar, purtroppo, ha avuto un infortunio alla caviglia che lo ha tormentato per tutto il Mondiale. Ma vincere la Copa América 2024 con i suoi gol decisivi gli ha fatto un gran bene, e si presenta a questo Mondiale in ottima forma. Vedete, nelle ultime partite di Serie A, quando eravamo già campioni, il nostro allenatore, Cristian Chivu, ha mandato in vacanza in anticipo i giocatori che avrebbero dovuto partecipare al Mondiale, ma non Lauti. Si è seduto con lui e gli ha detto: "Resto, non voglio fermarmi, voglio arrivare con un minutaggio costante". E questo dimostra la mentalità di un giocatore maturo e quanto sia prezioso un giocatore come lui per qualsiasi squadra. Sarà molto importante, per me, per la nazionale in questo Mondiale".