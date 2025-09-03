Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Massimo Moratti, da qualche giorno ricoverato all'Humanitas di Rozzano in seguito ad una polmonite. Come riporta MilanoToday, l'ex presidente dell'Inter è stato estubato e ha iniziato a respirare autonomamente. Inoltre, avrebbe parlato brevemente con la moglie Milly, i figli e la sorella Bedy. Malgrado i progressi, Moratti continua a essere monitorato con attenzione. Le sue condizioni restano serie e richiedono la massima cautela. L'imprenditore resta in terapia intensiva.