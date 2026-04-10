A quale giocatore del calcio di oggi si paragonerebbe Giancarlo Marocchi? L'ex centrocampista di Bologna e Juventus, ospite del video podcast 'Sky Calcio Unplugghed', ha fatto un nome a botta sicura: "Mi piacerebbe a un certo punto della mia carriera Nicolò Barella, ma all'inizio della mia carriera. Perché poi nella mia carriera sono stato trequartista agli esordi, poi mezzala alla Juventus e poi divento regista negli ultimi anni al Bologna. Per cui dovrai trovare tre giocatori".