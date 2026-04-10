A quale giocatore del calcio di oggi si paragonerebbe Giancarlo Marocchi? L'ex centrocampista di Bologna e Juventus, ospite del video podcast 'Sky Calcio Unplugghed', ha fatto un nome a botta sicura: "Mi piacerebbe a un certo punto della mia carriera Nicolò Barella, ma all'inizio della mia carriera. Perché poi nella mia carriera sono stato trequartista agli esordi, poi mezzala alla Juventus e poi divento regista negli ultimi anni al Bologna. Per cui dovrai trovare tre giocatori". 

Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 20:27
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.