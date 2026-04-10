Il Napoli sta correndo forte dalla fine di febbraio. Il gol quasi a tempo scaduto di Lukaku al Bentegodi contro il Verona ha sterzato il cammino della truppa partenopea, che era reduce dal rocambolesco ko di Bergamo e dal pari contro la Roma. Insomma, l'acuto al fotofinish contro l'Hellas ha permesso alla squadra di Conte di dare il via a cinque vittorie consecutive in campionato. La distanza dall'Inter resta comunque consistente: i punti dalla vetta sono 7, ma il Napoli continua a correre per provare a rientrare alla ruota nerazzurra. L'Inter, dal suo canto, deve però guardare solamente se stessa. A partire dalla sfida importante di domenica sera contro il Como: serve dare continuità al successo ottenuto contro la Roma. Tutto il gruppo nerazzurro ne è fortemente consapevole.

Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 19:30
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione