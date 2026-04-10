Il Napoli sta correndo forte dalla fine di febbraio. Il gol quasi a tempo scaduto di Lukaku al Bentegodi contro il Verona ha sterzato il cammino della truppa partenopea, che era reduce dal rocambolesco ko di Bergamo e dal pari contro la Roma. Insomma, l'acuto al fotofinish contro l'Hellas ha permesso alla squadra di Conte di dare il via a cinque vittorie consecutive in campionato. La distanza dall'Inter resta comunque consistente: i punti dalla vetta sono 7, ma il Napoli continua a correre per provare a rientrare alla ruota nerazzurra. L'Inter, dal suo canto, deve però guardare solamente se stessa. A partire dalla sfida importante di domenica sera contro il Como: serve dare continuità al successo ottenuto contro la Roma. Tutto il gruppo nerazzurro ne è fortemente consapevole.