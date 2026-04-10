Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato una lunga intervista a La Provincia di Como. Tra le sue dichiarazioni anche quelle sul futuro di Nico Paz. "Non so se Nico resterà. Come sapete ci sarà tempo per parlarne. City su Fabregas? Lo vuole anche il Newcastle credo... Ho letto. Mah, io so che ci sentiamo spesso, parliamo spesso del futuro, mi chiama per i giocatori per l’anno prossimo. Siamo allineati".

Nella lunga intervista si parla anche di Douvikas. "Ci ha messo sei mesi a sbocciare. Adesso è il secondo marcatore dopo Lautaro, non so se mi spiego. I tempi sono sempre diversi per ognuno, e noi siamo una società che sa aspettare".