La mozione di Fratelli d’Italia per annullare la vendita di San Siro cadrà nel vuoto. Lo ha spiegato Beppe Sala, sindaco di Milano, parlando ai cronisti a margine dell’evento per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Il partito della premier Giorgia Meloni, all’opposizione a Palazzo Marino, ieri, durante il Consiglio Comunale, ha presentato una mozione con la quale ha chiesto al sindaco di annullare 'in autotutela' la delibera votata a settembre per la vendita del Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, dopo l'indagine aperta dalla Procura. Lo riporta Calcio e Finanza.