Fulvio Pea non è più il direttore tecnico dell'Albania, ma secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l'ex allenatore delle giovanili nerazzurri non sarà il prossimo responsabile del vivaio. Per quel ruolo è tuttora in pole Sbravati, qualora dovesse lasciare la Juventus.

Pea potrebbe essere invece proposto un ruolo da coordinatore dell'Under 23, ma c'è anche la possibilità di un incarico in Figc.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 11:45
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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