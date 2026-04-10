Fulvio Pea non è più il direttore tecnico dell'Albania, ma secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l'ex allenatore delle giovanili nerazzurri non sarà il prossimo responsabile del vivaio. Per quel ruolo è tuttora in pole Sbravati, qualora dovesse lasciare la Juventus.

A Pea potrebbe essere invece proposto un ruolo da coordinatore dell'Under 23, ma c'è anche la possibilità di un incarico in Figc.