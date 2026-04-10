Il reclamo presentato dal Barcellona alla UEFA, in segno di protesta per la direzione arbitrale di Istvan Kovacs nella gara di Champions contro l'Atletico Madrid, non fa né caldo né freddo a Diego Pablo Simeone, che si è espresso così sull'argomento parlando in conferenza stampa: "Ho il massimo rispetto. Viviamo a Madrid, siamo abituati a questo genere di situazioni. Per chi capisce, è molto facile da comprendere. Non ci riguarda minimamente", la battuta del del Cholo. Che in poche parole ha lanciato una frecciata al Barça e ai rivali cittadini del Real Madrid.