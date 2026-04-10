Nei primi giorni di aprile si è svolta a Milano una internship che ha visto quindici ragazze della squadra U17 di Inter Academy Toronto protagoniste di una full immersion a tinte nerazzurre. Come prima esperienza, le ragazze hanno respirato l'atmosfera unica dell'Arena Civica prima di Inter-Lazio Femminile, dove hanno incontrato Julio Cruz prima di accompagnare la squadra di Piovani all'ingresso in campo.

Nella sera della domenica di Pasqua, invece, l'Inter Academy Toronto si è spostata a San Siro per Inter-Roma, assistendo da bordo campo al riscaldamento di Lautaro Martinez e compagni.

Dopodiché, le ragazze hanno potuto assaggiare il campo svolgendo una serie di allenamenti dedicati al KONAMI Football Centre sia prima che dopo il weekend, coordinati dai tecnici del network da Inter Academy.

La settimana, infine, si è conclusa con un momento speciale: all'HQ, con tanto di tour esclusivo nella sala trofei in compagnia di Francesco Toldo.