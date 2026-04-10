Nell'Inter mancherà Lautaro Martinez, ma domenica sera al Sinigaglia contro il Como, la sfida sarà di quelle rilevanti sul piano della qualità tecnica e dell'intensità agonistica. Numeri importanti quelli dell'attacco lariano, con gli 11 gol di Douvikas uniti ai 10 di Nico Paz che mandano un messaggio importante alla squadra di Chivu. Il Biscione dovrà scendere in campo con la massima attenzione, riuscendo a gestire anche le situazioni più complicate del confronto. 15 i clean sheet di Butez, 14 quelli di Sommer: sono i numeri più alti del campionato di A. Nella classifica dei tiri totali, in testa c'è Nico Paz, mentre Dimarco guida la graduatoria delle grandi chances create.