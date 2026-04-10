Mentre non si registrano aggiornamenti sul fronte Barcellona-Alessandro Bastoni, con i catalani spiazzati dalle richieste filtrate da Milano per il cartellino del difensore e orientati anche ad altri profili (non Jhon Lukumì ed Evan N'Dicka, che hanno caratteristiche inadatte alle necessità di Hansi Flick) come per esempio Josko Gvardiol del Manchester City, l'Inter va avanti per la sua strada lavorando alle operazioni già avviate da tempo per rinforzare la difesa. Come evidenzia Sportitalia, l'obiettivo è alzare il livello e rinfrescare il reparto, costruendo una retroguardia più moderna e profonda. In tal senso, sono sempre due i nomi cerchiati in rosso: Oumar Solet dell'Udinese e Tarik Muharemovic del Sassuolo, entrambi con caratteristiche ideali e adatte al nuovo corso nerazzurro.

La sensazione è che l’Inter voglia anticipare i tempi, portandosi avanti su più tavoli, facendosi trovare pronta al momento di concludere sfruttando il vantaggio acquisito grazie anche alla consapevolezza del fatto che la difesa 'perderà' tre giocatori per fine contratto e bisognerà sostituirli. Se poi anche Bastoni dovesse lasciare Milano, il mirino potrebbe alzarsi.