Il dottor Matteo Vitali, ortopedico dell'ospedale San Raffaele di Milano, spiega per Sport Mediaset il genere di problema accusato da Lautaro Martinez: "Si intende un allungamento, un affaticamento delle fibre muscolari posteriori alla gamba, non legate ad una rottura. Il problema è quando questo tipo di trauma e di sovraccarico avviene ripetutamente, per questo bisogna monitorare con attenzione il rischio di recidive. Solitamente, con diagnosi di questo tipo, con ecografia e risonanza, lo stop consigliato è di tre settimane, proprio per evitare ricadute". 

Sezione: Focus / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 21:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.