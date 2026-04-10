Il dottor Matteo Vitali, ortopedico dell'ospedale San Raffaele di Milano, spiega per Sport Mediaset il genere di problema accusato da Lautaro Martinez: "Si intende un allungamento, un affaticamento delle fibre muscolari posteriori alla gamba, non legate ad una rottura. Il problema è quando questo tipo di trauma e di sovraccarico avviene ripetutamente, per questo bisogna monitorare con attenzione il rischio di recidive. Solitamente, con diagnosi di questo tipo, con ecografia e risonanza, lo stop consigliato è di tre settimane, proprio per evitare ricadute".