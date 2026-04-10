Fanno discutere le dichiarazioni dell'ex attaccante della Lazio a proposito del valore del capitano nerazzurro e dei risultati raggiunti dall'Inter negli ultimi 5 anni.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.