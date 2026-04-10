Alessandro Bastoni non sta pensando di lasciare l'Inter. Al contrario: vuole continuare. L'interesse del Barcellona c'è, ma non si è entrati nei dettagli proprio perché, ad oggi, il centrale ha intenzione di non muoversi, come si legge sul Corriere dello Sport. Il secondo fattore da annoverare è che, ad oggi, la valutazione del Barcellona risulta ancora troppo bassa.

Domenica a Como lo attendono probabilmente altri fischi, come in Coppa Italia, anche perché nel frattempo c'è stata l'espulsione in Bosnia. L'Inter si è schierata dalla sua parte: dirigenza, squadra e tifosi. E ovviamente Chivu. Per saperne di più sul suo futuro bisognerà comunque attendere la fine della stagione, quando si farà un punto della situazione.