Nuovo corso a tutti gli effetti, almeno per un paio di partite. Silvio Baldini guiderà la Nazionale azzurra, lasciando per un periodo quella U21, in occasione delle amichevoli di giugno contro Lussemburgo (3/6) e Grecia (7/6), ultimi impegni ufficiali, purtroppo, dell'Italia in questa stagione. Il nuovo CT ad interim, riporta il Corriere dello Sport, pare intenzionato a convocare il blocco della sua Under 21 per due ragioni: risparmiare ai 'grandi' ulteriori fatiche e far respirare ai più giovani l'aria della Nazionale maggiore.

Al gruppo saranno aggiunti giocatori come Marco Palestra e Pio Esposito, già indicati per il futuro della nostra selezione e, probabilmente, anche Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini e Francesco Coppola.