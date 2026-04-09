Alessandro Altobelli è intervenuto ai microfoni di Tempi Supplementari, su Vikonos Web Radio/Tv, offrendo una riflessione ampia tra campionato e scenari futuri: “Se guardiamo la classifica il Napoli ha fatto una grande rimonta, è una buonissima squadra, per gli azzurri è stato un anno particolare, i tanti infortuni hanno condizionato la stagione, per cui il secondo posto credo sia già un capolavoro. Il prossimo turno? Per l’Inter forse è l’ultimo ostacolo, il Como è una squadra molto forte e allenata da un grande tecnico. Sono convinto che la società lariana abbia molte ambizioni, mi aspetto in futuro che lotterà per lo scudetto, anche perchè ha disponibilità economiche illimitate. Unica perplessità è forse data dalla città, troppo piccola per attirare i grandi campioni, che preferirebbero Milano, Napoli, Roma”.

Nazionale e futuro della FIGC

Altobelli si è poi soffermato sulla situazione della Nazionale e sulle prospettive future del calcio italiano: “La Nazionale? Se potessi, vorrei rigiocare la partita con la Bosnia, quelle sono occasioni che formano i giocatori, non si può non approfittare di una gara così importante. Vero, si è perso ai calci di rigore ma è inaccettabile che l’Italia non sia presente ai Mondiali per la terza volta di fila. Se sono 12 anni che le cose vanno così, bisogna correre ai ripari. Le dimissioni di Gravina, erano un atto dovuto, tardivo ma dovuto, ora si deve ricominciare. Mi dispiace per Gattuso, aveva fatto anche bene ma è giusto cambiare. L’uomo giusto in Figc? Come presidente vorrei uno come Marotta o Galliani: entrambi sono personaggi, lasciando stare Inter o Milan, da tanti nel calcio e sanno cosa serve per fare bene a tutto il movimento. Baggio, Maldini, Albertini? Anche loro farebbero molto bene, così come Tardelli. Chi sulla panchina azzurra? Innanzitutto partiamo dal fatto che ci vuole un selezionatore, uno come Bearzot, Vicini, che si dedichi anima e corpo alla Nazionale. Conte? Su di lui metterei la mano sul fuoco, è un grande allenatore e l’ha dimostrato a Torino e Napoli, non so se accadrà ma se dovesse essere, ne sarei molto felice. Conte ct sarebbe il top. Da uomo di campo gli mancherebbe il lavoro quotidiano con la squadra, il campionato e le coppe europee? Può darsi, ma ci sono sempre gli stage: magari se ne possono organizzare a cadenza mensile, senza partite, solo per allenare il gruppo e mantenere il contatto con il campo…”.