Per il Chelsea c'è un nome che può rappresentare la soluzione ideale per il futuro, e quel nome è Cesc Fabregas. Parlando con Hajper, l'ex difensore dell'Inter ha sponsorizzato l'attuale tecnico del Como per la successione di Liam Rosenior: "Ero alla finale della Coppa del Mondo per club FIFA. Con Enzo Maresca, erano una squadra completamente diversa. Quella che ho visto a Liverpool è stata una partita facile per l'Everton. Il Chelsea non mi ha impressionato. Penso che debbano cambiare. Sono una squadra giovane e non so se abbiano l'allenatore giusto per le esigenze attuali del Chelsea. Devono provare a prendere Cesc Fabregas quest'estate".

Ma perché proprio Fabregas? "Adoro il lavoro che sta facendo ora a Como. Non so se se ne andrà perché vuole portare il Como in Champions League, ma vedo il Chelsea come possibile destinazione futura per Fabregas. Perché no? Il Chelsea è il club ideale per Cesc Fabregas perché ha giocatori giovani che seguiranno immediatamente le sue indicazioni".