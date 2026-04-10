Il capitano del Modena Fabio Gerli è protagonista della nuova puntata di 'Panini B-Side', il format lanciato da Panini per far conoscere le protagoniste del campionato cadetto. Insieme al giornalista di Sky Mauro Nosotti, il centrocampista gialloblu parla anche del suo compagno di squadra Yanis Massolin, che dalla prossima stagione sarà un calciatore dell'Inter, presentandolo così: "Tanti lo paragonano ad Adrien Rabiot, però onestamente io non ci vedo tutta questa somiglianza. Ha una grande gamba, ma la cosa che ti ruba l'occhio è la sua qualità: lo vedi in allenamento, fa cose diverse che altri non fanno. Qualità nel giocare di prima, nell'ultimo passaggio. È un giocatore forte, non a caso è arrivata l'Inter e tu non puoi dire nulla. È giusto che abbia questa opportunità prima di tutto perché è un ragazzo umile, a posto, che lavora e cerca di migliorarsi. Ha atteso il suo momento, sta imparando la lingua nel migliore dei modi. Merita questa chance, sono convinto che avrà una carriera importante".