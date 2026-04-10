Parola al tifoso. In vista del lancio del progetto del nuovo San Siro, il Milan vuole raccogliere il parere dei propri sostenitori e per questo ha lanciato un sondaggio e un dibattito pubblico, per tastare il polso al tifo in merito all’esperienza stadio nei matchday e nella quotidianità rossonera. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport: volendo portare l’esperienza dei tifosi a un livello superiore, il Milan vuole capire come i tifosi immaginano il loro vivere lo stadio nuovo, partendo da quanto già in essere a San Siro e ipotizzando nuovi servizi e attività.

Il questionario, inviato ai tifosi via email, include domande che spaziano dal numero di partite interne alle quali i tifosi assistono in stagione, all'indicazione dei prezzi dei biglietti più economici, alla valutazione dei vari ambiti della matchday experience.