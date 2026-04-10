Pane al pane, vino al vino. Sempre diretto e mai filtrato, Cristian Chivu ha risposto alle domande di Sportmediaset di cui stamattina era stata data un'anticipazione.

Sognava un cammino così a questo punto della stagione?

"Per l'allenatore dell'Inter, una società con ambizioni importanti ogni stagione, avere come obiettivo una stagione competitiva è la prima cosa che conta. Sono felice perché arriviamo agli ultimi due mesi con il campionato come volevamo, dandoci la possibilità di raggiungere degli obiettivi".

Il double campionato-Coppa Italia basterebbe per dimenticare l'amarezza in Champions?

"Facendo parte di una società come l'Inter il nostro dovere è essere sempre competitivi e raggiungere tutti gli obiettivi imposti a inizio stagione".

Nella prossima stagione vedremo un'Inter con la difesa a quattro?

"Non so cosa farò domani, figuratevi se posso rispondervi su cosa farò tra un paio di mesi".

Evitare le polemiche è una linea che paga?

"Per me essere me stesso è la cosa più importante, non ho mai cercato di cambiare, ho cercato di rimanere quello che sono. I miei principi vanno oltre le aspettative della narrativa di qualcuno, al di fuori della mia quotidianeità. Non sento il dovere di fare proclami, di cercare conflitti. Sono me stesso perché credo molto alla mia coscienza e a quello che sono dal punto di vista umano".

Come ha recuperato psicologicamente Bastoni?

"Alessandro non va recuperato psicologicamente. La gente fuori che ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna senza fine ha bisogno di qualche lavoro psicologico".

Più rimpianti per il gol subito nel recupero contro l'Atletico o per il rigore a San Siro contro il Liverpool?

"Io sto sognando come evitare alla squadra il prossimo gol che subiremo".

Ha trovato il parrucchiere aperto a Pasquetta?

"No (sorride, ndr)".