Il secondo allenamento di fila ad Appiano Gentile verso Como-Inter ha consolidato le notizie che già erano trapelate dal giorno prima. La squadra, si legge sul Corriere dello Sport, ha alzato i giri del motore e l'unico indisponibile resta Bisseck, che lavora per esserci col Cagliari.

Tornerà invece a disposizione Carlos Augusto, dopo un turno di squalifica. Da capire se il brasiliano potrà insidiare nella formazione titolare uno tra Bastoni e Dimarco.