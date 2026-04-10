I futuri cambi sul mercato potrebbero rendere l'Inter meno azzurra. Come evidenzia Tuttosport, infatti, Acerbi (che potrebbe raggiungere Inzaghi all'Al-Hilal) e Darmian sono in scadenza di contratto, mentre Frattesi rivendica spazio (occhio alla Roma e alla Premier) e Bastoni è corteggiato dal Barcellona. Arriverà probabilmente Vicario, che in nazionale è chiuso come titolare da Donnarumma.

Verrebbe un po' meno un caposaldo di Beppe Marotta sullo zoccolo duro tricolore, anche se dovrebbero rimanere Barella, Dimarco e Pio Esposito. In più gente come Lautaro Martinez certo non ha bisogno di spiegazioni sul senso di appartenenza.