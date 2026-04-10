L'infortunio di Lautaro Martinez cambia i piani di Cristian Chivu per la trasferta di Como di domenica sera. L'argentino, che era tornato dal problema al polpaccio accusato contro il Bodo segnando una doppietta, dovrà saltare almeno le sfide contro la squadra di Fabregas (anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia) e il Cagliari.
"Gli esami strumentali effettuati all’Humanitas di Rozzano hanno escluso danni gravi ma da domenica sera al Sinigaglia toccherà a Pio Esposito affiancare Marcus Thuram in attacco", scrive La Gazzetta dello Sport.
Sezione: Focus / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 17:25
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
Altre notizie - Focus
Muharemovic, l'Inter insiste: c'è l'accordo col giocatore, il Sassuolo si può convincere con un jolly
Il retroscena di Eder: "Era quasi tutto fatto con il Leicester, poi ho ricevuto la chiamata di Mancini e Ausilio"
PODCAST - Di Marzio: "Inter, sarà un'estate di rivoluzione: almeno cinque operazioni per la squadra titolare. Ederson..."
Messaggero Veneto - Solet, accordo con l'Udinese: cessione a cifre già decise o rinnovo con aumento. E l'Inter...
Altre notizie
Venerdì 10 apr
- 19:45 Un tifoso del Napoli a Conte: "Se vogliono questo Scudetto devono strapparcelo". E il tecnico approva
- 19:30 Momento di forma: il Napoli corre forte con le vittorie di misura. Ma l'Inter deve guardare se stessa
- 19:15 Zarate: "Inter la squadra migliore dove abbia mai giocato. Che ridere quella litigata con Kolarov"
- 19:00 liveL'INTER perde LAUTARO, quante partite SALTA? RABBIA ma nessuna TRAGEDIA: UNITI per lo SCUDETTO
- 18:52 Muharemovic, l'Inter insiste: c'è l'accordo col giocatore, il Sassuolo si può convincere con un jolly
- 18:37 Giampaolo esalta Palestra: "È un giocatore forte. Con questo livello può diventare un futuro pilastro della Nazionale"
- 18:23 Modena, Gerli presenta Massolin: "È forte, per questo lo ha preso l'Inter. Lo paragonano a Rabiot ma io..."
- 18:09 Roberto Carlos festeggia i 53 anni, l'Inter ricorda: "Per la prima volta in Europa con il nerazzurro. Ricordi indelebili"
- 17:55 Settore giovanile, Cesena-Inter Primavera apre il programma del week-end: tutti gli impegni
- 17:40 Il merito di Chivu nell'esplosione di Esposito: dalla fascia in Primavera alla richiesta di restare
- 17:25 GdS - Lautaro, gli esami hanno escluso danni gravi. A Como insieme a Thuram ci sarà Esposito
- 17:10 Adani ricorda Lucescu: "Allenatore moderno 30 anni fa, lo inserisco tra i profeti del calcio"
- 16:56 Intership a Milano per Inter Academy Toronto: da Inter-Roma alla visita alla sala trofei, full immersion nerazzurra per 17 ragazze
- 16:42 Il retroscena di Eder: "Era quasi tutto fatto con il Leicester, poi ho ricevuto la chiamata di Mancini e Ausilio"
- 16:28 Il calcio polacco piange il vice ct della Nazionale Magiera, Zielinski: "Cuore puro, riposa in pace"
- 16:14 Atletico, Simeone: "Il reclamo alla UEFA del Barcellona? Viviamo a Madrid, siamo abituati a queste cose"
- 16:00 Napoli, Conte ci crede e carica i suoi: "Questo scudetto devono strapparcelo"
- 15:47 Sky - Lautaro si ferma ancora: almeno 15 giorni ai box. Possibile rientro per Torino-Inter
- 15:34 Brutta notizia per l'Inter: altro stop per Lautaro Martinez, salterà il match di Como. Il comunicato del club
- 15:20 La Nazionale riparte dal blocco U21: l'idea di Baldini per le ultime amichevoli
- 15:05 UFFICIALE - Juve, Spalletti annuncia il rinnovo fino al 2028 alla squadra: "Oltre la fine"
- 14:50 CHIVU manda TUTTI dallo PSICOLOGO. Game, set and match sul CASO BASTONI
- 14:42 Qui Como - Fabregas recupera due pedine in vista della gara di domenica con l'Inter
- 14:35 UFFICIALE - Silvio Baldini guiderà la Nazionale per le prossime due partite
- 14:21 L'Inter firma il manifesto di @paroleostili. Perché "la critica fa parte del tifo, l'umiliazione no"
- 14:07 TS - Roma, due obiettivi all'orizzonte: trattenere Koné e provarci per Frattesi
- 13:52 Sala: "La mozione di FdI per annullare la vendita di San Siro cadrà nel vuoto"
- 13:38 Chivu: "All'Inter la competitività è la prima cosa che conta. Non ho bisogno di fare proclami". Sulla difesa a 4...
- 13:24 Il Napoli crede nello scudetto, Stellini: "Alle tabelle pensiamo noi"
- 13:10 Milito: "Per Lautaro le porte del Racing sono aperte. Icardi poteva fare di più. Sapevamo dell'addio di Mou"
- 12:55 Como, Sergi Roberto non si nasconde: "Coppa Italia obiettivo super importante. E per la Champions..."
- 12:50 Dumfries: "Scudetto e Coppa Italia, vogliamo il double. L'Inter è come una famiglia, sono molto contento qui"
- 12:41 Il Giornale - Marotta-Giorgetti, incontro in chiave Figc: Inter pro Malagò, ma il governo...
- 12:28 Milan, Allegri: "A -9 dall'Inter dopo il ko di Napoli, i primi due giorni difficili psicologicamente"
- 12:14 SI - Difesa, l'Inter lavora su due profili per portarsi avanti. Bastoni-Barça, nessun passo avanti
- 12:00 DI CANIO, ma cosa dici? Da LAUTARO al FLOP INTER: la STORIA va raccontata tutta
- 11:45 TS - Pea all'Inter? Non da allenatore, c'è un altro ruolo possibile. E attenzione alla Federcalcio
- 11:30 PODCAST - Di Marzio: "Inter, sarà un'estate di rivoluzione: almeno cinque operazioni per la squadra titolare. Ederson..."
- 11:16 Dell'Orco: "Oaktree in Olimpia? Ad oggi niente di concreto. Noi impegnati in Eurolega"
- 11:02 Sport - Il Barcellona non è più la priorità di Bastoni. Il difensore ha fatto una richiesta
- 10:48 Suwarso: "Non so se Nico Paz resterà al Como. Su Fabregas, invece..."
- 10:34 TS - Kostov, l'Inter ha due sponsor importanti per arrivare al talento serbo
- 10:20 Messaggero Veneto - Solet, accordo con l'Udinese: cessione a cifre già decise o rinnovo con aumento. E l'Inter...
- 10:06 Matteoli: "Chivu ha gestito meglio le forze rispetto a un anno fa. Calha ricorda il mio percorso perché..."
- 09:52 Di Canio: "Tonali lo vedo all'Inter. Lautaro come Kane: ma come si fa? E su Bastoni dico che..."
- 09:38 TS - Paz sogno dell'Inter: ha una statistica che lo rende unico in Europa
- 09:24 TS - Zekri, l'Inter prova ad anticipare una folta concorrenza: il punto
- 09:10 Chivu: "Bastoni da recuperare psicologicamente? Lo sono quelli che lo insultano. Sono felice perché..."
- 08:56 CdS - L'Inter alza i giri del motore verso Como: torna Carlos Augusto, sorpresa nel reparto esterni?
- 08:42 TS - Dall'addio di Acerbi a Bastoni nel mirino del Barça: si va verso un'Inter meno azzurra
- 08:28 GdS - Inter, due Stankovic alla base? Possibile, ma c'è anche un'altra ipotesi per la porta
- 08:14 GdS - Thuram allontana anche il mercato: lo zampino di Chivu nella rinascita
- 08:00 CdS - Bastoni vuole l'Inter: Barcellona presente, ma due fattori spingono contro
- 00:00 Calha lo sai perché
Giovedì 09 apr
- 23:57 Anche Onana tra i flop del Man. United, l'analisi di Maguire: "Maglia forse troppo pesante"
- 23:42 Viviano: "Ora lo scalino più difficile per l'Inter, ma non credo che possano perdere così tanti punti"
- 23:27 Adani contro Cagni: "Nel calcio di oggi troppi allenatori come lui". Il tecnico: "Non mi dà fastidio, non lo stimo"
- 23:12 La Premier League asfalta la Serie A: Fiorentina e Bologna travolte da Crystal Palace e Aston Villa
- 22:57 Bari, l'ex Inter De Pieri continua il suo percorso di recupero: oggi è tornato a lavorare con il pallone
- 22:42 Altobelli: "Vorrei Marotta o Galliani in FIGC, Conte ct sarebbe il top"
- 22:27 André Cruz: "Il Napoli ha una buona squadra, deve credere nella rimonta Scudetto"
- 22:12 Giudice Sportivo Serie C, un turno di sport per Amerighi dell'Inter U23
- 21:57 L'ex commissario straordinario FIGC non si nasconde: "Faccio il tifo per Malagò e Conte"
- 21:43 Lucarelli: "Difficile pensare a un crollo dell'Inter. Retegui e non Esposito? Se Gattuso ha fatto questa scelta..."
- 21:28 Cucchi: "Per la presidenza FIGC servono idee più dei nomi. E per il ct non serve l'esperienza, quella ha fallito"
- 21:12 Europeo Under 17 2026, Italia nel girone con Francia, Danimarca e Montenegro
- 20:58 Reti e assist: Thuram a 20 partecipazioni al gol nel 2025/26. Negli ultimi tre anni c'è un primato insieme a Lautaro
- 20:43 Ceravolo: "L'Inter merita il primo posto, ma con i tre punti tutto può succedere"
- 20:29 Ancora omaggi per Lucescu: la Dinamo Bucarest gli intitolerà lo stadio
- 20:14 Chivu: "Ho avuto il coraggio di non indossare maschere. Ecco cosa può fare la differenza per lo Scudetto"