Il nuovo infortunio di Lautaro al polpaccio è una tegola per l'Inter di Chivu in vista della trasferta di Como e del rush finale nella lotta scudetto. L'argentino salterà diverse partite, Chivu si affida agli altri senatori per ipotecare contro la squadra di Fabregas il 21esimo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.