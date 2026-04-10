Sette punti in sette giornate. Non è il sequel di 'Sette chili in sette giorni' con Renato Pozzetto e Carlo Verdone, ma l'obiettivo che il Napoli si è prefissato dopo la vittoria contro il Milan nella serata di Pasquetta. I Campioni d'Italia in carica, rimasti gli unici antagonisti all'Inter nella corsa Scudetto, non mollano l'osso e Antonio Conte è il primo ad aizzare i suoi giocatori in quella che dall'esterno sembra un'impresa.

L'allenatore dei partenopei, evidenzia Il Mattino, è il primo a credere nella rimonta e ripete ai suoi: "Questo scudetto per togliercelo di dosso, dovranno strapparcelo". Un autentico grido di battaglia che carica l'ambiente e che in queste ultime 7 partite dovrà accompagnare i calciatori in campo.

Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 16:00
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.