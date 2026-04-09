Penultima seduta di lavoro per il Bari in vista della sfida contro il Monza, valida per la 34ª giornata di Serie B e in programma sabato sera alle 19:30 all’U-Power Stadium.

La squadra si è allenata questa mattina sul terreno dell’Antistadio, svolgendo una seduta intensa e articolata. Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento e all’attivazione muscolare, il gruppo ha lavorato su esercitazioni tattiche situazionali per reparto, oltre a circuiti tecnici con obiettivi variabili e una parte finale di lavoro tattico a tutto campo.

Non tutti gli effettivi hanno seguito lo stesso programma: alcuni giocatori hanno svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale, mentre l'ex Inter De Pieri ha proseguito nel percorso di recupero lavorando a parte, ma tornando a utilizzare il pallone.