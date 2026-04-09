Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 9 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAGLIUCA LUIGI (ATALANTA U23)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente con veemenza, urlando e sbracciandosi per contestarne l’operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

OBRIC RELJA (ATALANTA U23)

per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, antisportiva e violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un calcio d’angolo, dopo che il pallone era stato calciato via, si spintonava con questi e gli sferrava un calcio all’altezza degli stinchi, senza arrecargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 38 e 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato con il pallone lontano e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANZONI ALBERTO (ATALANTA UNDER 23)

AMERIGHI PATRIZIO IGOR (INTER UNDER 23)

GIL PUCHE JAVIER (JUVENTUS NEXT GEN)