Paolo Di Canio è protagonista oggi di un'intervista al Corriere della Sera in cui spazia tra mercato, corsa Scudetto e Bastoni. "Tonali in Italia dove lo vedrei? All’Inter, che ha già un vero regista. È il nostro miglior giocatore di movimento per distacco ma dove gioca? Nella decima squadra del campionato inglese... La Premier è l’Nba e noi il basket italiano. Malen all’Aston Villa era la terza riserva, alla Roma sembra un marziano. Lautaro segna con Pisa e Lecce e sento dire che è come Kane, 49 gol in tutte le competizioni. Ma come si fa?".

Quindi un passaggio sulla questione Bastoni. "Isterismi da una parte e dall’altra. Ha simulato una volta, non cento. C’è tanta ipocrisia, chi lo ha accusato si gira dall’altra parte se la stessa cosa succede in Lecce-Sassuolo anziché in Inter-Juve. Lo fischiano come hanno fatto con me in Inghilterra quando presi undici giornate di squalifica per aver spinto l’arbitro. In quei casi te ne freghi, dimostri di avere due palle così e continui a giocare. E se ti lamenti dei social, sei stupido due volte. Scudetto già dell'Inter? Beh, si è già suicidata due volte. Da cinque anni avrebbe dovuto fare quello che la Juve ha fatto per nove stagioni visto che è stata l’unica società a costruire bene. Ha i giocatori migliori, le rivali ogni anno hanno cambiato staff tecnici e giocatori, spesso peggiorandosi".