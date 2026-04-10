Il Guerin Sportivo apre la sua consueta finestra sui giovani del campionato Primavera in rampa di lancio per il mondo dei professionisti, proponendo i nomi dei 20 giocatori che possono puntare con serenità alla massima serie. Tre di questi nomi arrivano dall'Inter: il primo è quello di Mattia Marello, classe 2008, arrivato in nerazzurro dall’Udinese quest'estate: "il piede educato e l’abilità nei calci piazzati quando vesti quei colori suscita subito accostamenti con Federico Dimarco e Mattia a questo non si è potuto sottrarre, anche perché è ovviamente mancino. Punto fermo della Primavera, già nel giro della Under 23 e, naturalmente, delle nazionali giovanili.

Dall'Inter viene scelto anche Leonardo Bovio, baluardo difensivo dell’Italia Under 18 e della Primavera di Benito Carbone: ragazzo di struttura, grinta, tempi di gioco e sa impostare, ha come Alessandro Bastoni un modello in campo se non di più, la Under 23 lo ha già inserito nel giro. Infine, Jamal Iddrissou, attaccante che "colpisce per la sua stazza e per la capacità di abbinare tecnica, senso tattico e fiuto del gol. Si ispira a Vinicius e Marcus Rashford, impara da Marcus Thuram e in campo lo ha cresciuto Carbone allenandolo".