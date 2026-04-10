L'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport da Denzel Dumfries comincia dal racconto del lungo infortunio che lo ha costretto ai box per tre mesi: "Non ho mai avuto un problema fisico come questo in carriera, è stato difficile perché mi sono dovuto operare - le parole dell'ex PSV -. Però adesso sono molto positivo, guardando al finale di stagione".

Gli obiettivi.
"Dobbiamo vincere tutte le partite per conquistare lo scudetto, questo è il nostro obiettivo. Con la Roma abbiamo giocato una bella partita, adesso avremo una gara importante a Como, dove dovremo vincere giocando bene. Non guardo al Napoli o alle altre squadre, ma solo all'Inter. Dobbiamo lavorare, ogni gara è una finale. Vogliamo vincere entrambi i trofei (campionato e Coppa Italia, ndr)". 

La famiglia Inter.
"Sono molto contento all'Inter, è come una famiglia. Il mio unico pensiero è sulle vittorie dei trofei". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 12:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.