L'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport da Denzel Dumfries comincia dal racconto del lungo infortunio che lo ha costretto ai box per tre mesi: "Non ho mai avuto un problema fisico come questo in carriera, è stato difficile perché mi sono dovuto operare - le parole dell'ex PSV -. Però adesso sono molto positivo, guardando al finale di stagione".

Gli obiettivi.

"Dobbiamo vincere tutte le partite per conquistare lo scudetto, questo è il nostro obiettivo. Con la Roma abbiamo giocato una bella partita, adesso avremo una gara importante a Como, dove dovremo vincere giocando bene. Non guardo al Napoli o alle altre squadre, ma solo all'Inter. Dobbiamo lavorare, ogni gara è una finale. Vogliamo vincere entrambi i trofei (campionato e Coppa Italia, ndr)".

La famiglia Inter.

"Sono molto contento all'Inter, è come una famiglia. Il mio unico pensiero è sulle vittorie dei trofei".