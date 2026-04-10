Luciano Spalletti ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2028. I primi a sapere dell'accordo sono stati i giocatori, informati dallo stesso tecnico, come si può apprezzare dal video pubblicato sui social della società bianconera: "Quando sono arrivato sette mesi fa, mi hanno proposto questo contratto che era un modo per dire: 'Frequentiamoci un po', poi saremo liberi di decidere' - la premessa -. Io ho accettato senza nessuna esitazione perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro, avevo questa voglia. E di rendermi conto cosa foste voi perché ero rimasto impressionato vedendovi dall'esterno. Mi piaceva il fatto di allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, l'idea futurista della Juve. Più difficile era trovare un gruppo bello, unito, forte, che ha voglia di stare insieme come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo, vedo la Juve. Ho ritenuto più importante dire a voi questo fatto: abbiamo deciso di prolungare il contratto per altri due anni. Voglio che lo sappiate voi prima che esca fuori. Abbiamo delle sfide davanti a noi, che affronterò con la vostra forza e disponibilità. E' chiaro che c'è la responsabilità della grandezza del club, noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più grandi club al mondo. Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine".