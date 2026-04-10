"Non c'è niente di concreto, sono solo parole al momento". Così il presidente dell'Olimpia Milano, Pantaleo Dell'Orco, ha commentato all'Ansa le voci su un possibile inserimento di Oaktree nella società meneghina come socio. 

"L'impegno dell'Olimpia Milano - aggiunge Dell'Orco - resta con Eurolega, vediamo come si svilupperanno le trattative tra Nba Europe e la stessa Eurolega". 

Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 11:16
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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