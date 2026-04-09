L'aver abbandonato presto la Champions League è un malus rispetto alla passata stagione per l'Inter, ma può diventare un vantaggio nella corsa scudetto, come sottolinea oggi Tuttosport. Lo scorso anno incisero errori clamorosi (il mani di Bisseck con la Lazio) e decisioni arbitrali avverse (il rigore non dato al tedesco per il fallo di Ndicka), ma ora al Napoli servirebbe un filotto di altre sette vittorie e i nerazzurri dovrebbero crollare.

Il boccino è in mano a Chivu e con Lautaro e Calhanoglu in campo di rivali se ne vedono pochi. Per domenica prossima l'idea del tecnico è di confermare la formazione iniziale vista con la Roma.