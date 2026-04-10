Daniele Ghilardi, difensore della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga col Pisa, occasione per i giallorossi per risollevarsi dopo la brutta serata di San Siro, dove anche lui è stato protagonista in negativo con lo sfortunato rimpallo dal quale è nato il quinto gol dell'Inter firmato da Nicolò Barella: "C'è dispiaciuto perdere una partita in quel modo come contro l'Inter, ma bisogna resttare subito e dare il massimo oggi per fare risultato. Dobbiamo sempre puntare a vincere, i tre punti farebbero bene soprattutto alla classifica ma anche all'umore perché veniamo da una brutta sconfitta e bisogna rialzarci subito". 

Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 20:41
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.