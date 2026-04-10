I cambiamenti estivi alle viste in casa Inter potrebbero davvero riportare a Milano i fratelli StankovicFilip in porta e Aleksandar a centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ritorno del centrocampista appare scontato: c'è un diritto di recompra a 23 milioni di euro dal Bruges e verrà esercitato.

Quanto a Filip, invece, potrebbe tornare come secondo di Vicario, dopo l'ottima esperienza con il Venezia. L'Inter vanta il 50% sulla rivendita, il che vorrebbe dire poter ricomprare l'estremo difensore alla metà del prezzo. Resta però in piedi l'ipotesi di una permanenza di Sommer come chioccia del gruppo. 

Sezione: Focus / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 08:28
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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